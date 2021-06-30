Kızılhaç'tan Yemen için teklif

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de taraflar arasında olası bir esir takasını kolaylaştırmak için hazır olduğunu açıkladı.

ICRC Başkanı Peter Maurer, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik ile bugün ülkedeki insani sıkıntıları konuştuklarını belirtti.

Maurer, görüşmede, Kızılhaç'ın, olası bir esir takasını kolaylaştırmak için hazır olduğunu aktardı.

ICRC Başkanı Maurer, 6 günlük bir ziyaret için bugün Yemen'e gelmişti. Ülkedeki insani durum için ziyarette bulunan ve ilk olarak Aden'e gelen Maurer'in, Husilerin kontrolündeki Sana'ya da geçmesi bekleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.