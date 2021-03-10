KKTC Başbakanı Ersan Saner anjiyo oldu

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Ersan Saner için, EKG ve EKO'da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyografi kararı alındığını belirtti.

Başhekim Özyılkan, "Yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. Başbakan Saner 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir." ifadesini kullandı.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Sağlık Bakanı Ünal Üstel'in, Saner'i ziyaret ettiği, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

AA