Komşular arasında olur böyle casusluklar

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi, adını vermediği komşu bir ülkenin casus şebekesinin yakalandığına imada bulunarak, "Komşular arasında böyle şeyler olur." dedi.

Umman Kültür Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayınlanan görüntüde kulübün başkent Maskat'ta düzenlediği programa konuk olan Bakan Alevi, katılımcıların sorularını cevaplayarak, ülkenin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı bir casus şebekesinin ülkede yargılandığı iddiaları çerçevesinde şebekenin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin yöneltilen soruya Alevi, adını vermediği bir komşu ülkenin casus şebekesinin yakalandığı imasında bulunarak, "Komşular arasında böyle şeyler olur. Biz tüm komşularımıza iyilik ve nezaketle yaklaşıyoruz." dedi.

Alevi'nin cevabı salondaki katılımcıları güldürdü.

Ummanlı gazeteci El-Muhtar el-Henai, sosyal medya hesabından geçen hafta yaptığı paylaşımda, biri subay 5 BAE'li ve 2 Ummanlının, başkent Maskat'ta güvenlik davasından yargılandığını belirtmiş ve söz konusu iddiayı gündeme getirmişti.

Henai'nin paylaşımından bir hafta sonra Alevi'nin yaptığı açıklama, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kimisi casus şebekesinin arkasındaki ismin BAE olduğunu ileri sürerken kimi öyle olmadığını savundu.

Umman, 2011 yılında BAE'ye bağlı ve yönetimi hedef alan bir casus şebekesinin ülkede yakalandığını duyurmuştu. BAE ise iddiaları yalanlamıştı.