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 Konsolosluk önünde hareketlilik

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğuda hareketlilik yaşandı. Aynı vakitlerde konsolosluktan Kaşıkçı'yla ilgili bir açıklama geldi.

 Konsolosluk önünde hareketlilik

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu önünde hareketli anlar yaşandı. İçlerinde Suudi Arabistan polislerinin olduğu öğrenilen lüks araçların konsolosluğa girişi merak konusu odu. Aynı vakitlerde konsolosluktan bir açıklama geldi.

TWİTTER'DAN MESAJ YAYIMLANDI

Washington Post Yazarı Suudi Arabistanlı  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilişkilendirilen Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğundan bir mesaj yayımlandı. Arapça ve Türkçe olan mesajda, "Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda resmi bir kaynak, Reuters Haber Ajansı tarafından yayınlanan ve Türk yetkililer kaynak olarak gösteren açıklamalarında, Suudi vatandaşı Jamal Khashoggi'nin (Cemal Kaşıkçı'nın) İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti." denildi.

Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha çıkmadığı iddia edilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 17:53
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