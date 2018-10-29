Körfez'e şirin gözükmek isteyen İsrailli bakandan cami ziyareti

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Judo Grand Slam Turnuvası'na katılan ülkesinin takımına eşlik etmek için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Şeyh Zayid Camisi'ni ziyaret etti.

Daha önce eteğine Mescid-i Aksa'yı resmederek Müslümanlara hakaret eden Bakan Regev, BAE'nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyan Abu Dabi'deki Şeyh Zayid Camisi'ne yaptığı resmi ziyarete ilişkin Facebook hesabından bir video yayınladı.

Videoda, ziyaret sırasında İsrailli bakana eşlik eden BAE yetkililerin Regev'e cami hakkında bilgi verdiği görülüyor.

BAE'yi ziyaret eden dünya liderlerinin en önemli uğrak yerlerinden biri olan Şeyh Zayid Camisi, Regev'in ziyaretiyle ilk kez bir İsrailli bakanı ağırlamış oldu.

Şeyh Zayid Camisi'ndeki ziyaretçi defterini de imzalayan Regev, deftere "Bu cami dostluk ve barışa dair bir mesaj içeriyor. Herkes için barış dolu iyi bir hayat dilerim." cümlelerini yazdı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Regev'in BAE ziyareti Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki yakınlaşmanın sinyali olarak yorumlanıyor.

Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli Sagi Muki, 81 kilo altı sporcuların yarıştığı kategorinin final maçında Estonyalı rakibini yenerek dün altın madalyanın sahibi olmuştu.

İsrailli Judocu Muki'nin final maçını kazanmasının ardından düzenlenen madalya töreninde İsrail'in ulusal marşı (Hatikva) çalınmıştı.

Böylece İsrail'in ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmış oldu.

Turnuvayı izlemeye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya törenin ardından İsrail ulusal marşının çalınması nedeniyle duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

Son günlerde aralarında diplomatik ilişki bulunmayan İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

İsrail Milli Takımı 25 Ekim'de başlayan ve 3 Kasım'a kadar devam edecek olan Katar'daki Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılmak üzere başkent Doha'da bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da cuma günü ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2018, 15:39