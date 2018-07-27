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Körfez İşbirliği Konseyi'nden BMGK'ya 'Kızıldeniz' çağrısı

Körfez İşbirliği Konseyi'nden BMGK'ya, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası deniz ulaşımına yönelik saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyi'nden BMGK'ya 'Kızıldeniz' çağrısı

Dünya Bülteni /  Haber Merkezi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası deniz ulaşımına yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

"Korkak bir terör eylemi"

Husilerin önceki gün Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisini hedef almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Zeyyani, saldırıyı kınadı ve bunu, Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret ve bölgesel güvenlik üzerinde oluşturduğu tehdidi ortaya koyan "korkak bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Zeyyani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'yı, Husilerin saldırılarını durdurma konusunda üzerlerine düşen siyasi ve hukuki sorumluluğu yerine getirmeye çağırdı.

Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı önceki gün "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 08:14
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