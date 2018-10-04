Körfez koalisyonundan Ürdün’e mali destek

Ürdün kaynaklarından alınan bilgiye göre, kemer sıkma politikası uygulayan Ürdün’e Suudi Arabistan öncülüğündeki körfez ülkelerinden destek geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Ürdün Merkez Bankasına bir milyar dolarlık mevduat yatırdı.
Yerel kaynaklar, önümüzdeki yılları kapsayacak 2 buçuk milyar dolarlık ekonomik programı kapsayan anlaşmanın Perşembe günü imzalanacağını söyledi.
Anlaşmada Ürdün’ün alt yapı projeleri için de gerekli finansman garantilerinin verildiği belirtildi.
Kaynak: www.dunyabulteni.net