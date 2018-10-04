Körfez koalisyonundan Ürdün’e mali destek

Suudi Arabistan, BAE ve Kuveyt, mali sıkıntı yaşayan Ürdün’e destek olmak amacıyla bir plan hazırladı. Plana göre Ürdün’e beş yıl içerisinde 2 buçuk milyar dolarlık yardım yapılacak.