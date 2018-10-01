Körfez ülkeleri Esed ile yeni sayfa mı açıyor?

Suriye'nin Arap Birliği'nden çıkartılmasından beri, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed el-Halife arasında ilk görüşme dün gerçekleşti. Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşme hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken El Arabiya haber sitesi bu görüşmeyi Körfez İşbirliği Konseyi'nin Suriye ile uzlaşı arayışının bir parçası olarak yorumladı.

İsrail ile diplomatik bağ kurulması politikasına paralel olarak Kudüs ile ilgili ABD yanlısı tavrı ile tepki çeken Bahreyn'in Suriye rejimi lideri Beşar Esed ile müzakere masasına oturma hazırlıkları içinde olduğu öne sürülüyor.

Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak olan Kudüs'ün statüsü hakkındaki toplantıya saatler kala Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife sosyal medya hesabından dikkat çeken bir tweet paylaşmış ve, "Dinci-Faşist İslam Cumhuriyeti (İran) tehlikesine karşı birlikte savaştığımız bir dönemde ABD ile tali bir mesele (oylama) için kavga çıkarmanın hiç bir faydası yok." demişti.

Bahreynli Bakanın tartışmalı tweeti, sosyal medyada Bahreyn'in Kudüs oylaması ile ilgili oyunun rengini belli ettiği yorumlarına sebep olmuştu.

Aynı dönem Ürdün'de bulunan Suudi Arabistan ve Bahreyn elçilikleri, Ürdün'de ABD'ye karşı devam eden protestolara karşı vatandaşlarını uyararak, gösterilere katılmamaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2018, 12:09