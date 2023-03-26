Körfez ülkelerinden ABD'ye İsrail mektubu

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD'den İsrail'in Filistin halkını hedef alan tüm ihlal ve açıklamalarında "üzerine düşeni" yapmasını istedi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yazılı açıklamasında, Konsey üyeleri Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman ve Bahreyn dışişleri bakanlarının, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e mektup gönderdiğini belirtti.

Mektupta, Washington'u Filistin halkını hedef alan İsrail'in tüm ihlal ve açıklamalarına "yanıt verme sorumluluklarını" yerine getirmesinin istendiğini aktaran Budeyvi, ABD yönetimine ayrıca, Filistin-İsrail sorununa; Filistin halkının başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında kendi devletini kurma hakkı dahil, uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi temelinde; adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için "üzerine düşeni yapması" çağrısında bulunulduğunu kaydetti.

Budeyvi mekupta, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesine ilişkin sözlerine tepki gösterildiğini ve Filistin halkının var olduğu gerçeğini inkar eden açıklamasının kınandığını da vurguladı.

Smotrich, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta Nablus'un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

"Mektup, Arap ve Müslümanların ilk meselesi olan Filistin'e ilişkin Körfez ülkelerinin liderlerinin tutumlarını somutlaştırdı." ifadelerine yer veren Budeyvi, KİK ülkelerinin İsrail'in son zamanlarda Filistin halkına yönelik artan ihlallerini de kınadığını belirtti.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, mektupta ayrıca ABD'nin, İsrail'in Filistin halkını hedef alan açıklamalarını "reddeden tutumunun" ise övüldüğünü kaydetti.