Körfez ülkelerine Filistin'i satma suçlaması

Polonya'nın başkenti Varşova’da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, “İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemli” dedi.

ABD öncülüğünde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen “Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı İran’ı hedef alan toplantıda, Körfez ülkelerinin Filistin meselesini İsrail ile ilişkiler pahasına sattığı ortaya çıktı. Varşova’daki toplantı kapsamında, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El-Cubeyr’in katıldığı bir oturumun video görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan video görüntüsünde Al-Halife’nin, “Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, öyle ya da böyle bunun çözülmesi gerektiğini dillendiriyoruz ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemlidir” ifadelerini kullanması, Körfez ülkeleri, İsrail ile ilişkiler pahasına Filistin’i gözden çıkardı yorumuna neden oldu.



İsrail’in Mısır ve Ürdün ile ihtilafını çözdüğüne vurgu yapan Al Halife, İsrail’in “diğer komşularıyla” da sorunlarını çözmesi gerektiğini, böylece hep birlikte “İran tehdidiyle” mücadele edebileceklerini belirtti. Al Halife, “Biz 1979’dan itibaren Tahran’dan gelen büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Bu tehdidin sınırı yok. Biz İran halkından bahsetmiyoruz. Tahran’daki faşist dini rejimden bahsediyoruz. Halklarımızın evlatlarının ölümüne yol açan bu rejimle mücadele etmeliyiz” dedi.

Kuveyt eleştirilere karşı kendini savundu

Varşova Konferansında İsrail Başbakanı ile aynı fotoğraf karesinde bulunduğu için eleştirilen Kuveyt Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carullah, İsrail'le normalleşmeye gidecek son ülkenin Kuveyt olacağını söyledi.

Konferansta Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın geleceğine ilişkin konuların ele alındığını hatırlatan Carullah, şunları kaydetti:

"Filistin konusu ve barış görüşmelerine ilişkin gelişmelerin ele alındığı bir ortamdan bizlerin uzak kalması mümkün değildir. Bizlerin böyle bir konferansa katılması, konuya olan hassasiyetimizi ve savunma arzumuzu göstermektedir."

"Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferans, başlangıçta yalnızca İran'a odaklanırken kapsamı sonradan tüm Orta Doğu'yu kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen konferansta, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etmiş, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya ise bakanlar düzeyinde katılmıştı.

ABD öncülüğünde ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılan konferansa aralarında Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Yemen, Ürdün, Kuveyt, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Tunus gibi Arap ülkelerinin de bulunduğu 60 kadar ülke katıldı.

Filistinli gruplardan kınama

Filistinli gruplar, Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansın "İsrail'in çıkarlarına bedava hizmet ettiğini" belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Varşova konferansı, ABD yönetiminin işgal devletini bölgesel sisteme entegre etmeye çalışmak suretiyle sadece İsrail'in çıkarları için sunduğu bir hizmettir." ifadesini kullandı. Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Varşovakonferansı, ABD yönetiminin işgal devletini bölgesel sisteme entegre etmeye çalışmak suretiyle sadece İsrail'in çıkarları için sunduğu bir hizmettir." ifadesini kullandı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da "Varşova konferansı düşman İsrail'in güvenliği için Arap ve İslam alemini çekişme ve çatışmaya sürüklemenin yanı sıra aldatma ve hilede yeni bölümdür." denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Varşova'da düzenlenen Orta Doğu konulu konferans için "saygınlıktan yoksun" nitelemesi yaptı

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2019, 14:12