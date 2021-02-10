Kriz sonrası Katar ve Suudi Arabistan'dan ilk görüşme

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Merihi, başkent Doha'daki ofisinde Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Ali Saad el-Kahtani'yi kabul etti.

Katar ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında Körfez krizi sonrasında ilk diplomatik görüşmenin yapıldığı belirtilen haberde, "iki dost ülke arasındaki iş birliğinin konuşulduğu ve ilişkilerin gözden geçirildiği" ifade edildi.

Suudi Arabistan yetkilileri ise Doha'daki büyükelçiliğin yakında yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.

3,5 yıl sonra gelen uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

AA