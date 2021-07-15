Kovid-19 belgelerinde sahtecilik yapmışlar

Suudi Arabistan Denetim ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen geniş çaplı araştırma ve soruşturma sonucunda 122 kişinin Kovid-19 belgelerinde sahtecilik işine karıştığının tespit edildiği dile getirildi.

Açıklamada, 9 Sağlık Bakanlığı personeline sahtecilik işine karışmak ve rüşvet almak, 92 Kovid-19 hastasına sağlık durumlarında değişiklik yaparak hasta değilmiş gibi gösterme ve 21 kişiye ise aracılık yaparak ödenen rüşvetleri koordine etme ve teslim alma suçlamasının yöneltildiği aktarıldı.

Kurumun açıklamasında, gözaltına alınan kişilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabullendiği belirtildi.

AA