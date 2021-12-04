Kovid-19 İran'da 130 binden fazla can aldı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 157 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 463'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 131 bin 356'ya yükseldiği ülkede, 58 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 124'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 278 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 57 milyon 993 bin 567 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 47 milyon 929 bin 171 kişiye ikinci dozu, 1 milyon 220 bin 439 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 107 milyon 143 bin 157 doz aşı uygulandı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.