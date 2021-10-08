Kovid-19 İran'da 185 kişiyi daha hayattan kopardı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 122 bin 197'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 897 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1424'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 683 bin 980'e yükseldiği ülkede, 185 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 122 bin 197'ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 5 bin 451 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 43 milyon 953 bin 106 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 18 milyon 230 bin 64 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 62 milyon 183 bin 170 doz aşı uygulandı.

AA