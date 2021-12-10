Kovid-19 İran'da 79 can daha aldı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 bin 971 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 493'ünün hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 6 milyon 150 bin 843'e yükseldiği ülkede, 79 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 130 bin 603'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 154 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 58 milyon 543 bin 424 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 49 milyon 45 bin 408 kişiye ikinci dozu, 2 milyon 98 bin 574 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 109 milyon 687 bin 406 doz aşı uygulandı.

Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Almanya ve Hollanda'dan sipariş verilen 1 milyon 218 bin doz Astrazeneca aşısı ülkeye ulaştı.

Böylece aşılama sürecinin başlangıcından bu yana ithal edilen aşı miktarı 150 milyon dozu aştı.

Risk gruplarına göre ülke genelinde 2 şehir "yüksek riskli" anlamına gelen "kırmızı" kategoride, 9 şehir "orta riskli" olan "turuncu", 153 şehir "düşük riskli" olarak belirlenen "sarı" ve 284 şehir "risksiz" olarak ifade edilen "mavi" kategoride yer alıyor.