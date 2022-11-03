Kral 2. Abdullah, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak bir siyasi çözüme varılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Kral 2. Abdullah, resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye ve Filistin'de yaşanan gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Ürdün Kralı, Suriye krizinde, ülkenin toprak bütünlüğünü ve mültecilerin güvenli şekilde gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini temin edecek siyasi bir çözüme ulaşılması için çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

Kral 2. Abdullah, başta güney bölgeler olmak üzere Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede ayrıca Ürdün'ün, organize uyuşturucu kaçakçılığı girişimleri dahil olmak üzere Suriye krizinden ötürü maruz kaldığı sorunlar da gündeme geldi.

Filistin konusunda ise Kral 2. Abdullah ve Lavrov, iki devletli çözüm formülü uyarınca kapsamlı ve adil barışın tesisi için Filistinliler ile İsrail arasındaki müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Kralı, Kudüs'te Hristiyan ve Müslümanlara ait kutsal mekanları himaye etmek için çalışmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Lavrov, bugün geldiği Ürdün'de Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.