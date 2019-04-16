Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın Kudüs siyasetine halktan destek 

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın Kudüs tutumuna yönelik destek gösterileri devam ediyor.

Ülkedeki İslami hareketlerin "Kral'a destek" çağrısıyla mart ayının sonunda başkent Amman'da başlayan gösteriler günaşırı düzenleniyor.

Zerka, İrbid ve Mafrak kentlerinde yapılan gösterilerde, Ürdün Kralı Abdullah'ın, Kudüs siyasetine destek sloganları atılarak, Ürdün Haşimi Krallığı'nın "Kudüs ve İslami emanetler üzerindeki koruyucu sıfatına" vurgu yapıldı.

Öte yandan Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin her zaman Kral'ın yanında yer aldığını savundu.

ABD'nin Ürdün'e "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi yönünde baskı yaptığı iddialarına da değinen Guneymat, "Kral Abdullah Kudüs'ün, bunun yanı sıra alternatif vatan fikrinin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Ürdünlüler de bunu destekliyor." dedi.

Ürdün ve Filistin'in tüm planların ötesinde bir bağının olduğunu dile getiren Guneymat, şunları söyledi:

"Filistin meselesinin çözümünde Arap Barış Girişimi'ni esas alan ve 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören tutumumuz sabit."

İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

"Yüzyılın Anlaşması"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arapları Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Planın, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği de belirtiliyor.

İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 18:25