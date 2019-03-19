Kral'dan haddi aşan Prens Selman'a kota

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El Suud, Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın bazı yetkilerinin kısıtlandığı bildirildi.

The Guardian gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Salman El Suud'un, iktisat ve finans alanındaki bazı güçlerinden mahrum bırakıldığı iddia ederek son iki hafta boyunca krallıktaki bir dizi önemli bakanlık ve diplomatik toplantıya katılmadığına dikkat çekti.

Guardian'ın iddiasına göre Prens Selman'ın ekonomik konulardaki bazı yetkileri elinden alındı.

Gazetenin haberinde, "Geçici de olsa, Veliaht Prensi Muhammed'in yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik kararın geçen hafta içerisinde babası Kral Selman tarafından üst düzey bakanlarla yapılan toplantıda açıklandığı anlaşılıyor. Kral'ın Prens Muhammed'den kabine toplantısını katılmasını istediğini ancak Prens'in gelmediği söyleniyor" ifadeleri yer aldı.

Kaynağa göre, kralın güvenilir danışmanlarından biri olan ve yakın zamanda ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Musaid Al-Ayban şimdi gayrı resmi olarak kral adına yatırım kararlarını kontrol edecek.

The Guardian'a göre, kral prens başkanlığındaki Bakanlar Kurulunun son iki haftalık toplantısına katılmadı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Lübnan Başbakanı ve Hindistan ve Çin Büyükelçileri ile toplantılara katılmadı. Washington'daki krallık hükümetinin sözcüsü bu bilgi hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve Suudi veliaht prensin nerede olduğu hakkında bilgi vermedi.

Gazetenin belirttiği gibi, kral ve Veliaht prens arasındaki ilişki, 2018 yılında Suudi gazeteci Jamal Khashoggi (Cemal Kaşıkçı)'deki cinayet anından itibaren inceleme altında.

Riyad’ın politikasını eleştiren Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunu ziyaret ettiğinde ortadan kayboldu. 20 Ekim'de Suudi yetkililer, "çatışma sonucu" diplomatik bir misyon binasında bir gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi. Gazetecinin cesedi henüz bulunamadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net