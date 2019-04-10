Kral'dan Kral'a işbirliği mektubu

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı kabul etti.

Faslı Bakan, Kral 6. Muhammed'in mektubunu Kral Selman'a iletti. Görüşmede iki kralın karşılıklı selam ve takdirleri konuşuldu.

Burita dün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüş, Fas Kralının, ikili iş birliğinin ele alındığı mesajını iletmişti.

Suudi Arabistan ve Fas kralları, iki ülke arasında uzun bir süredir yaşanan gerginliğin ardından ilk kez 21 Mart'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etmişlerdi.

Fas ile Suudi Arabistan arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyordu.

Fas'ın Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih ederek ara buluculuk teklifi yapması, Katar'a gıda yardımı göndermesi, Kral 6. Muhammed'in Doha ziyareti gibi konular, iki ülke arasındaki ilişkilerin soğukluğuna işaret ediyordu.

Buna karşılık Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Kasım'da çıktığı ilk yurt dışı turu kapsamında, çevre ülkeleri ziyaret etmesine rağmen Fas'a gitmemesi ve ardından patlak veren Batı Sahra sorunu ilişkilerde bardağı taşıran son damla oldu.

Son olarak Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın "Körfez ülkeleriyle koordinasyonun iki tarafın da isteğiyle olması gerektiği" yönündeki açıklamaları, Suudi Arabistan ile krizin kapıda olduğu şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Burita, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile koordinasyonun tek tarafın talebiyle değil iki tarafın da isteğiyle olması gerektiğini belirtmişti.