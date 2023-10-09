Kral Faysal'ın Kudüs için cihad çağrısı yeniden gündemde

İsrail, uluslararası hiçbir kuralı tanımadan, başına buyrık bir şekilde Filistin topraklarını işgal ve ilhak etmeye devam ederken, Filistinliler kendi imkanlarıyla özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veriyor.

Son olarak Hamas'ın başlattığı direniş Filistin'i bir kez daha dünya gündemine taşıdı.

Filistin'in özgürleştirilmesi için birçok İslam ülkesi lideri şu ana kadar çağrıda bulunmuştur elbette ancak Suudi Arabistan'ın eski kralı Faysal Bin Abdülaziz'in yaptığı konuşma hala hafızalardaki yerini koruyor.

İşte o tarihi konuşma: