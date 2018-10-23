Kral Kaşıkçı'nın katilini bulursa cezalandıracakmış!..

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili, "Sorumlular ve ihmali olanlar cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Kralı Salman, başkanlığında toplanan kabine gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde sorumlu olanlardan ve sorumluluklarını yerine getiremeyenlerden kim olurlarsa olsunlar hesap soracağını açıkladı.

Kaşıkçı, 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gitmiş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Önce Türk makamların Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını yalanlayan Suudi Arabistan, uluslararası tepkinin artmasının ardından hafta sonunda Kaşıkçı'nın konsoloslukta bir arbede sırasında öldürüldüğünü itiraf etmişti.

HUNT İNANDIRICI BULMADI

İngiltere Dışişleri Bakanı, "Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayeti için 'önceden planlanmış' demesi son derece kaygılandırdı. Dünya hala yanıtları bekliyor" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın 'Kaşıkçı arbedede öldü' şeklindeki açıklamasını inandırıcı bulmadıklarını da açıkladı.

İngiliz parlamentosunda Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki yapılan özel oturumda konuşan Hunt, Suudi gazetecinin öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Sorumlu herkesten hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Hunt, "Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil." söyledi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2018, 15:37