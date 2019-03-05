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Kral Selman Lavrov'u kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Kral Selman Lavrov'u kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 

Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliğini geliştirme yolları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf da hazır bulundu.

Lavrov, Katar'ın ardından dün Körfez turunun ikinci durağı olarak Suudi Arabistan'a gelmişti.

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