Kral Selman safra kesesi ameliyatı geçirdi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz salı günü Kral Faysal İhtisas Hastanesi’ndan Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti



Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, bugün Riyad’daki Kral Faysal İhtisas Hastanesi’nde laparoskopik cerrahi yöntemiyle başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Kral Selman, doktorlar tarafından önerilen tedavi planına göre bir süre hastanede kalacak.

Suudi Arabistan halkına paylaştıkları samimi duyguları ve duaları için en içten şükranlarını bildiren Kral Selman, geçmiş olsun dileğinde bulunan Arap, Müslüman ve dost ülkelerin liderlerine ve arayan herkese teşekkürlerini ifade etti.

Kaynak: Şarku'l avsat