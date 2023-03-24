Kudüs milletvekili 20 aylık esaret sonrası serbest

İsrail yönetimi Kudüs'ten Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah'a sürgün edilen ve 20 aydan beri de işgal zindanlarında esaret hayatı yaşayan Kudüs milletvekili Muhammed Ebu Tayr'ı serbest bıraktı.

İşgal yönetimi, 72 yaşındaki Muhammed Ebu Tayr'ı Temmuz 2021'in başlarında, Batı Şeria'nın güney kesiminde yer alan Beytlahim'in yakınındaki Daru Salah köyünde bulunan evlere düzenlediği baskında esir etmişti.

Daha sonra hakkında idari tutukluluk kararı vermiş ve idari tutukluluğunu sürekli yenileyerek uzatmıştı.

Muhammed Ebu Tayr'ın son esareti, serbest bırakılmasından sadece dört ay sonra gerçekleşmişti. Ondan önce de yine idari tutuklu olarak 20 ay süreyle işgal zindanlarında esaret hayatı yaşamıştı.

İşgal zindanlarında geçirdiği tüm esaret süresi ise 36 yılı bulmuş durumda.

Muhammed Ebu Tayr 2006 seçimlerinde, Hamas'ın listesi durumundaki Değişim ve Islah Listesi'nden Kudüs milletvekili seçilmişti. 2010 yılında işgal yönetimi tarafından Kudüs'ten sürgün edildi.