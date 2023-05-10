Kudüs Muhafızı Salah'tan Davutoğlu'na çağrı

Kudüs muhafızı olarak bilinen Şeyh Raid Salah, Ahmet Davutoğlu'na AK Parti'ye dönmesi için çağrıda bulundu.

Salah, Davutoğlu ile yaptıkları görüşmeleri hatırlattıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin önemini hatırlatarak, "Evine dön" dedi.

İşte Salah'ın o çağrısı:

"Saygıdeğer Ahmed Davutoğlu kardeşim,

Sana, mübarek Kudüs ve Mescid-i Aksa topraklarından selam gönderiyorum.

Bir gün seninle Kudüs'te yaşanan sıkıntılar üzerine hasbihal etmiştik. Konuşmalarımızı dikkatle dinliyor ve içtenlikle hareket ediyordun.

Başbakanlık seçimlerini kazandığında önce seni, ardından Sayın Erdoğan'ı arayıp tebrik etmiştim.

Şimdi buradan sana, tüm Türk halkının partisi olan AK Parti'ye, evine, ailene geri dönmen için bizzat çağrıda bulunuyorum.

Sana, Türkiye'ye ve halkına duyduğum sevgiden hareketle, gelişen, kalkınan, özgür ve onurlu Türkiye için bu daveti yineliyorum.

Selamlar.."