Kudüs Ramazan için süslendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Harem-i Şerif’e çıkan dar sokakları, caddeleri ve çarşıları, rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi.



Ramazan ayı boyunca binlerce Filistinli gün boyunca namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve ders halkalarına katılmak için Mescid-i Aksa'ya akın ediyor. Ramazan ayında Aksa'da binlerce Filistinli teravih ve cuma namazlarına katılıyor.

Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da evlerinin yanı sıra Eski Şehir’in sokaklarını kutsal ayın manevi atmosferiyle cıvıl cıvıl süsledi.

Aksa'ya giden yol: Bab Hutta Mahallesi

Eski Şehir bölgesinin en büyük mahallelerinden biri olan Bab Hutta, Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyenlerin adımlaması gereken bir mahalle. Mahallede, ibadet edenlerin başta şehir dışından Aksa'ya gelenler için içecek ve yiyecek olmak üzere alışveriş yapabilecekleri küçük dükkanlar yer alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Filistin'in iç kesimlerinden gelen Filistinliler, Eski Şehir bölgesinde süslenen mahallelerin fotoğraf ve videolarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.

AA muhabirine konuşan Bab Hutta sakinlerinden Ahmed Selame, ramazan ayı münasebetiyle mahalleyi süslemek için genç yaşlı demeden hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya gelenleri karşılamak için süslemelerin en iyi şekilde olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Selame, her yıl yeni bir fikirle dekorasyon yapıldığını kaydetti.

Ramazan geldiğinde sokakları süsleme geleneğinin nesilden nesile aktarıldığını, kendi dedesinin de zamanında mahallesini süslediğini belirten Selame, "İşgalciler tarafından taciz ediliyoruz ve İsrail polisi belirli bir yerdeki süslemeleri beğenmezse, yeniden planlamak zorunda kalıyoruz." dedi.

İsrail'den Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndekilere izin alma şartı

İsrail, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin Aksa'ya girmelerinde herhangi bir engel çıkarmazken, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndekilerin özel izinler almasını şart koşuyor.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğünden 20 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartların belirlendiği aktarılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtilmişti. 45-55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı getirilmişti.

Aynı şekilde, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını "güvenlik izni almaları durumunda" ziyaret edebileceği paylaşılmıştı.