"Kudüs'te ramazanda gerilim artabilir"

İsrail basınındaki haberlere göre, Bar, hafta sonu ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette FBI Direktörü Christopher Wray ile görüştü.

Basına konuşan güvenlik kaynakları, ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı'nın aynı tarihlere denk gelmesi ve Filistinliler ile Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine yönelmesiyle kentte olayların yaşanabileceği ve tansiyonun yükselebileceği yönünde, Şin-Bet Başkanı Bar'ın Amerikan muhataplarını uyardığını aktardı.

Bar'ın endişelerini ABD'li yetkililere aktarmasından önce Washington yönetiminin İsrailli yetkililere, "ramazan ayına girerken gerilimi düşürecek adımlar atmaları" yönünde telkinde bulunduğu hatırlatıldı.

Times of Israel gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, sahadaki diplomatlardan aldığı bilgi doğrultusunda, ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı'nın aynı döneme denk gelmesini "felaket için hazır bir senaryo" şeklinde tanımladı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle de Eski Şehir bölgesinde son bir haftada "bıçaklı saldırı" girişiminde bulundukları iddiasıyla 2 Filistinli İsrail polisinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail basınında, Eski Şehir bölgesinde İsrail polisi ile Filistinliler arasındaki gerilimin ramazan ayında daha da tırmanabileceği yönünde haberler yer almıştı.