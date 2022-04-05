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Kudüs Valisi Gays gözaltına alındı

İsrail güçlerinin Filistin Yönetimi tarafından atanan Kudüs Valisi Adnan Gays'ı gözaltına aldığı aktarıldı.

Ortadoğu 05.04.2022, 15:13
Kudüs Valisi Gays gözaltına alındı

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci istihbarat güçleri Kudüs Valisi Adnan Gays'ı Doğu Kudüs'ün Silvan kasabasındaki evinden gözaltına aldı." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinden konuya ve gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail polisi önceki yıllarda da Gays'ı birçok kez gözaltına almış, çoğunda birkaç saate varan süreler için alıkoymuş, ayrıca Batı Şeria'ya girmesine de engeller getirmişti.

#Kudüs Valisi #Adnan Gays #gözaltı #İsrail
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