Kur'an-ı Kerim'in yakılması Lübnan'da protesto edildi

Trablusşam'daki Nur Meydanı'nda toplanan onlarca gösterici, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermek için yanlarında getirdikleri İsveç bayrağını ateşe verdi.

Lübnanlı gösterici Muhammed el-Bay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kutsal kitabımızı ateşe verdikleri için biz de onların bayrağını yaktık. Kitabımız diyor ki; Bizim dinimiz bizim, onların dini onların olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Bay, tüm bu saldırılara karşı İslam'ı koruyup savunduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Gösteriye katılan Heysem Derham da bu çirkin eylemin karşısında onurlu bir duruş sergilediği için Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

"İsveç, İslam dinine saldırı olduğunu kabul etmelidir." diyen Derham, "Dinimize yönelik her türlü saldırının karşısındayız." ifadelerini kullandı.

Derhem, Erdoğan'ın tek başına ırkçılıkla mücadele ettiğini ve mazlumların yanında yer aldığını söyledi.