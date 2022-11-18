Kuveyt, Avrupa Birliği'ni ülkesinin yasalarına ve egemenliğine saygı duymaya çağırdı

Kuveytli bakan bugün düzenlenen basın toplantısında, “Nasıl yargı sistemimize herhangi bir müdahaleyi reddediyorsak, iç işlerimize de herhangi bir müdahaleyi de kategorik olarak reddediyoruz. Demokrasimizle gurur duyuyoruz” diyerek, Avrupa ülkelerinin Kuveyt'i Schengen vizesinden muaf tutma konusunu siyasileştirmemelerini dilediğini belirtti.



Bakan, “Bugün bir Alman milletvekili ile görüşeceğim ve ona bakış açımızı anlatacağım, yarın Manama Diyaloğuna katılacağım ve oradaki Avrupalı ​​katılımcılarla da buluşarak bakış açımızı anlatacağım” dedi.



Yargı sistemlerinin adil ve şeffaf olduğunu vurgulayan Bakan, infaz zamanlamasının Avrupalı konuğun varlığıyla aynı zamana gelmesinin tesadüf olduğunu bildirdi.



Sabah, Schengen vizesinden muaf olmanın bir amaç değil, Kuveytlilerin daha kolay seyahat edebilmeleri için bir araç olduğunu söyledi.



Kuveyt Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın, dün Kuveyt'te idam cezalarının infazı konusunu ele aldığı ve bunun 'etkileri' olacağını söylediği açıklamasının ardından geldi.

Şarku’l Avsat