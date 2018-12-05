Kuveyt Emiri Libyalı Konsey Başkanı Serrac ile görüştü

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın güvenlik ve istikrarını görüştü.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Sabah, Huli kentindeki Beyan Sarayı'nda Serrac'ı kabul etti.

Kuveyt Başbakanı Cabir Mubarek el-Hamed es-Sabah'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğünü ve otoritesini koruyacak şekilde güvenlik ve istikrarı için sarf edilen çabalar masaya yatırıldı.

Görüşmede, Libya'daki son durumların yanı sıra Arap ülkeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirme meselelerinin de ele alındığı aktarıldı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, iki günlük resmi bir ziyaret için dün Kuveyt'e gelmişti.

Kaynak: AA



Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2018, 18:13