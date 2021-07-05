Kuveyt Emiri'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Almanya'da süren sağlık kontrollerinin sonuçlarının iyi olduğu ifade edildi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın kısa haberinde Emir Sabah'ın Almanya'daki tedavi sürecine ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Kuveyt Emiri'ne yapılan bazı tıbbi muayene sonuçlarının iyi olduğu belirtildi.

Emir Sabah'ın Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sağlık kontrollerine devam edeceğini aktardığı kaydedildi.

84 yaşındaki Kuveyt Emiri Sabah, 24 Haziran'da özel bir tatil için ülkesinden ayrılarak Almanya'ya gitmişti.