Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan haberde, öğleden sonra Emir Şeyh Nevvaf'ın mutat tıbbi muayenelerini olmak üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Şeyh Nevvaf'ı, Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın havaalanından uğurladığı kaydedildi.

Kuveyt Emiri'nin sağlık kontrolleri için gittiği İtalya'da ne kadar kalacağına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf (85) 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de vefat etmesinin ardından Kuveyt Emiri olmuştu.