Kuveyt, Hizbullah şüphelisi Lübnanlıların oturma izinlerini yenilemeyecek

Kuveyt'te yayın yapan "Es-Siyase" gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensubu veya birinci ya da ikinci derece yakınları arasında Hizbullah mensubu bulunan çoğunluğu Lübnan vatandaşı çok sayıda kişinin oturma izinlerinin askıya alınarak sınır dışı edilmelerine yönelik çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kuveyt Devlet Güvenlik Biriminin devletin ilgili birimlerine "farklı uyruklardan 100'den fazla kişinin oturma izninin yenilenmemesi" yönünde bir liste gönderdiği, 6 ilde ikamet yenileme başvuruları sırasında söz konusu listede yer alan ve Hizbullah'la ilişiği bulunan çok sayıda kişinin tespit edildiği aktarıldı.

Hizbullah'la ilişiği bulunan söz konusu kişilerden ve ailelerinden "derhal ülkeyi terk etmeleri" istendiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, Lübnan ile ithalat ve ihracatın durdurulması, Lübnan uçaklarına Körfez bölgesi hava sahasının kapatılmasıyla ilgili seçenekler üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Kuveyt'teki "El-Kabs" gazetesi 10 Kasım'da güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İçişleri Bakanlığının yeni bir duyuruya kadar Lübnan vatandaşları için tüm kategorilerde vize işlemlerini durdurduğunu, kararın yalnızca oturma izni olan Lübnan vatandaşlarını kapsamadığını bildirmişti.

- Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve BAE 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.