Kuveyt-Irak sınırına roket düştü

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, Irak sınırına katyuşa tipi roket düştüğünü duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kuveyt ordusu ile İçişleri Bakanlığına bağlı birimler, Irak sınırı bölgesinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Tarama çalışmalarında, sınır bölgesine katyuşa tipi bir roketin düştüğü, herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı, sınırdaki durumun normal olduğu tespit edildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah saatlerinde, bir ABD üssünün çevresini hedef alan 3 roketin Kuveyt hava sahasını aştığına dair medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını açıklamıştı.

Son aylarda, kimliği belirsiz kişilerce Irak’taki ABD ve uluslararası koalisyona ait hedeflere yönelik saldırılar düzenleniyor. Saldırıların arkasında İran’a yakın Şii milis grupların olduğu iddia ediliyor.