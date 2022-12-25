Kuveyt'te bir bankanın İsrail şirketiyle sözleşme yapması soruşturuluyor

Kuveyt Maliye Bakanı Abdulvehhab er-Raşid, yayımladığı yazılı açıklamada, Kuwait Credit Bank'ın güvenlik sistemleri sektöründe faaliyet gösteren İsrailli bir şirketle sözleşme yaptığı yönündeki haberlerin araştırıldığını belirtti.

Bu çerçevede bir soruşturma komitesi oluşturulduğunu aktaran Raşid, sözleşmenin ispat edilmesi durumunda derhal feshedilmesi çağrısında bulundu.

Kuwait Credit Bank ise yazılı açıklamasında, sözleşme yapılan şirketin, Kuveyt'te kayıtlı bir şirket olduğunu ve Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından akredite edildiğini vurguladı.

Kuveyt'te söz konusu yerel bankanın, güvenlik sistemleri sektöründe faaliyet gösteren İsrail şirketiyle sözleşme yaptığına ilişkin haberler milletvekili Hamad el-Midlic'in açıklamalarıyla gündeme gelmişti.