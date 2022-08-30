Kuveyt'te Ulusal Meclis seçimleri için adaylık başvuruları başladı



Seçim İşleri Daire Başkanlığı, adaylık başvurusu için gerekli evrakların hazırlanarak (nüfus kimliği, vatandaşlık belgesi ve iki fotoğraf) müracaat edilmesi gerektiğini açıkladı.



Kuveyt dün yeni yasama organının belirleneceği genel seçimlerin 29 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Bu duyuru, meclisin feshedilmesine ilişkin Emirlik kararnamesinin yayılmasından haftalar sonra geldi.



Kuveyt Ulusal Meclisi, Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah başkanlığında yeni bir hükümet kurulmadan önce hükümetin istifasına yol açan yürütme makamıyla anlaşmazlıkların ardından bu ayın başlarında resmen feshedildi.



Diğer yandan Bakanlar Kurulu, 17 Ağustos tarihinde, birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci seçim bölgelerine yeni bazı bölgeler ekleyen kararı onayladı.

Şarku’l Avsat