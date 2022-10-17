Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti

Kuveyt'te yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah yeni kabineyi Veliaht Prens Meşal el-Ahmed es-Sabah'a sundu. Veliaht Prens'in tebrik ettiği yeni hükümet de, yemin ederek göreve başladı.

Kuveyt'te 5 Ekim'de kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41. hükümette dün revizyona gidilmesine karar verilmişti.

Yeni hükümetin 16 bakandan oluştuğu belirtiliyor.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 1 Ağustos'ta kurulmuş, 2 Ağustos'ta da "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamento feshedilmişti.

Ülkede yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirlenmesi için 29 Eylül'de seçimlere gidilmiş, seçimlerin ardından Ahmet Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 2 Ekim'de istifa etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak göreve devam etmişti.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 5 Ekim'de Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.