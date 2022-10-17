Kuveyt'te yeni hükümet yemin etti
Kuveyt'te 5 Ekim'de kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41. hükümette dün revizyona gidilmesine karar verilmişti.
Kuveyt'te yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah yeni kabineyi Veliaht Prens Meşal el-Ahmed es-Sabah'a sundu. Veliaht Prens'in tebrik ettiği yeni hükümet de, yemin ederek göreve başladı.
Kuveyt'te 5 Ekim'de kurulan ancak milletvekillerinin itirazı üzerine istifa eden 41. hükümette dün revizyona gidilmesine karar verilmişti.
Yeni hükümetin 16 bakandan oluştuğu belirtiliyor.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın büyük oğlu olan Ahmed Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 1 Ağustos'ta kurulmuş, 2 Ağustos'ta da "milletvekilleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle" parlamento feshedilmişti.
Ülkede yeni yasama organının (Millet Meclisi) belirlenmesi için 29 Eylül'de seçimlere gidilmiş, seçimlerin ardından Ahmet Nevvaf başbakanlığındaki hükümet 2 Ekim'de istifa etmiş ve yeni kabine kurulana kadar geçici hükümet olarak göreve devam etmişti.
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf, 5 Ekim'de Başbakan Ahmed Nevvaf'ı yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.