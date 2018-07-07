Kuveyt'te zehirlenen 149 kişi hastanelik oldu

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Kuveyt'te bir restoranda 149 kişi yemekten zehirlendi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Havalli kentinde bir restoranda dün 149 kişi yemekten zehirlendi.

Zehirlenenlerden 132'si Mubarek el-Kebir Hastanesine, 17'si Emirlik Hastanesi'ne nakledildi.

Mubarek el-Kebir Hastanesi Müdürü Nadiye Cuma, hastaların tedavisi için tüm uzman doktorların hastaneye çağrıldığını, aralarında çocukların da bulunduğu hastaların durumunun kritik olmadığını belirtti.

Cuma, şu an 12'si çocuk, 15 hastanın gözetim altında tutulduğunu kaydetti.

Emirlik Hastanesi Müdürü Ali el-Alenda, dünden bu yana 6'sı çocuk, 4'ü kadın 17 kişinin gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye geldiğini belirterek, 10'unu taburcu ettiklerini aktardı.

Alenda, geri kalan 5'i çocuk 7 kişinin bir süre daha hastanede kalacağını ifade etti.

Öte yandan Kamu Gıda Kurumundan yapılan açıklamada, söz konusu restoranın kapatıldığı duyuruldu.