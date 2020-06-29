Kuveyt'ten vatandaşlarına giriş izni sağlanmaması halinde AB'ye misliyle karşılık verileceği uyarısı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelç Hubeyzi, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'in adının, AB ülkelerine giriş izni verilecek ülkeler listesinde yer almaması durumunda, Bakanlık, misliyle karşılık vermek de dahil birkaç seçeneği göz önünde bulunduracaktır." ifadesini kullandı.