Kuveyt Üniversitesi karma eğitimi sonlandırıyor

Kuveyt Üniversitesi tüm fakültelerde karma eğitimi yasaklamaya hazırlanıyor.

Kuveyt Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Adil el Manea ile Değerleri Yüceltme Komitesi Başkanı Kuveytli milletvekili Muhammed Hayf el Mutayri arasında yapılan anlaşma kapsamında Kuveyt Üniversitesi'nin tüm fakültelerinde karma eğitime son verilmesi planlıyor.

Mutayri çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilere, üniversitenin karma eğitimi yasaklayacağını ve kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitim görmesi için çalışmalar yürüteceğini söyledi.

Söz konusu uygulamaların Kuveyt anayasasında yer alan 1999 tarihli 24 sayılı kanun çerçevesinde hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Mutayri "Yasaların yanı sıra, Kuveyt halkının ahlaki ölçütleri ve İslam Şeriatı da Şeriatla zıt düşen ve nifak tohumları saçan herhangi bir olaya karşı Kuveytli gençlerin ahlak düzeyini koruma amacı güden normlar ve düzenlemeler belirlemiştir." dedi.

Kuveyt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Fayiz Menşur ed Dafiri ise üniversitenin karma eğitim yasağını uygulama taahhüdünü teyit ederken ciddi zorunluluklar dışında üniversitenin kız-erkek karışık sınıf ortamlarını engelleme konusunda aktif bir şekilde çalışacağını vurguladı.

Kaynak: MepaNews