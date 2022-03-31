Kuveyt'in başkentindeki tarihi çarşıda yangın

Kuveyt'in resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, başkentte bulunan tarihi çarşıdaki bazı dükkanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İtfaiye Teşkilatı, vatandaşlara yangın bölgesinden ve bölgeye giden yollardan uzak durma çağrısında bulundu.

Kuveyt Enformasyon Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada da 8 itfaiye ekibinin, deri ve parfümeri satan 10 dükkanda çıkan yangının söndürülmesi için mücadele ettiği belirtildi.

Başkent Kuveyt'in en eski çarşısı El-Mubarakiye'nin en az 120 yıllık geçmişi bulunuyor.