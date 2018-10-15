Kuveyt’ten Suudi Arabistan’a Kaşıkçı desteği

Kuveyt Başbakan Yardımcısı Enes el Salih, Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğuna evlilik işlemleri için gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması nedeniyle başlatılan “Suudi Arabistan’a karşı kampanya”ya karşı olduklarını söyledi.

El Salih, söz konusu kampanyanın “haksız” olduğunu ve Suudi Arabistan’ın egemenliğine zarar vermek isteyen odaklar tarafından oluşturulduğunu belirtti.

Ayrıca El Salih güvenlik birimlerinin ve yargı organlarının alacakları kararların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

KAŞIKÇI OLAYI

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, iki uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği söylenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:17