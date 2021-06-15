Libya'da alıkonulan Tunuslu balıkçılardan 11'i serbest kaldı

Libya makamlarının geçen hafta kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkoyduğu Tunuslu 15 balıkçıdan 11'ini serbest bıraktığı bildirildi.

Tunus İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mustafa Abdulkebir, 10 Haziran'da Libya'nın batısındaki Ez-Zaviye Limanı'nda alıkonulan Tunuslu balıkçıların durumuyla ilgili bilgi verdi.

Abdulkebir, 3 balıkçı teknesiyle "gelişigüzel avcılık yaptıkları" gerekçesiyle alıkonulan 15 Tunuslunun Libya mahkemelerine sevk edilmediğini söyledi.

Balıkçılardan 11'inin serbest bırakıldığını aktaran Abdulkebir, diğer 4 balıkçının da bugün salıverilmesini beklediklerini ifade etti.

AA