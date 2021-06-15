Libya'da alıkonulan Tunuslu balıkçılardan 11'i serbest kaldı
Diğer 4 balıkçının da bugün salıverilmesi bekleniyor.
Ortadoğu 15.06.2021, 15:46
Libya makamlarının geçen hafta kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle alıkoyduğu Tunuslu 15 balıkçıdan 11'ini serbest bıraktığı bildirildi.
Tunus İnsan Hakları İzleme Örgütü Başkanı Mustafa Abdulkebir, 10 Haziran'da Libya'nın batısındaki Ez-Zaviye Limanı'nda alıkonulan Tunuslu balıkçıların durumuyla ilgili bilgi verdi.
Abdulkebir, 3 balıkçı teknesiyle "gelişigüzel avcılık yaptıkları" gerekçesiyle alıkonulan 15 Tunuslunun Libya mahkemelerine sevk edilmediğini söyledi.
Balıkçılardan 11'inin serbest bırakıldığını aktaran Abdulkebir, diğer 4 balıkçının da bugün salıverilmesini beklediklerini ifade etti.
AA
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