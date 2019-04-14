Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma göre, Libya'daki son çatışmalarda şu ana kadar 121 kişi öldü, 561 kişi de yaralandı.

Açıklamada, sağlık örgütünün Libya'ya tıbbi malzeme ve sağlık görevlileri göndereceği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Başkent Trablus etrafında şiddetlenen çatışmalar 10 gündür devam ediyor.

WHO, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Trablus'taki çatışmalarda 7'si sivil 75 kişinin öldüğünü, 323 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2019, 14:46