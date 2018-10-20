Luban Kasırgası Yemen'in doğusunda

Yemen'in doğusunda bulunan El-Mehra şehrinde etkili olan Luban Kasırgası nedeniyle 11 kişi öldü. Yemen Acil Durum Komitesi Üyesi Azan İsa el-Kamiri, 25 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Kamiri, arama kurtarma ekiplerinin 25 kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Yemen Kızılayı Mehra Afet Koordinatörü Vail Kerim ise Perşembe günü yaptığı açıklamada Luban Kasırgası'nın altı kişinin ölümüne, üç bin 800 ailenin ise evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açtığını söylemişti.

Yemen'de son olarak geçen mayıs ayında etkili olan Sagar ve Mekunu kasırgaları da ciddi yıkıma yol açmış, onlarca Yemenli hayatını kaybetmiş, altyapı da büyük zarar görmüştü.

Yaklaşık bir haftadır ülkenin doğusunu etkisi altına alan Luban, 2015 sonundan bu yana Yemen'i vuran beşinci kasırga.

Kaynak: www.dunyabulteni.net