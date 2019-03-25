Lübnan, ABD ve İran kıskacında kaldı

Washington yönetiminin Tahran’a karşı segilediği sert tutumu derinleştirme amacıyla bölgesel bir geziye çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü yaptığı açıklamada, Lübnan’ın bir seçim ile karşı karşıya olduğunu söyledi: “Cesur, bağımsız ve gururlu bir ülke olarak ilerleyin ya da İran ve Hizbullah’ın ülke geleceğine dikte etmesine izin verin."

Pompeo’nun sözlerine İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behrem Kasımi, Pompeo'nun sözlerini reddetti.

Kasımi, "ABD, Orta Doğu’daki politikalarının başarısızlığından ötürü, eski, çirkin ve utanç verici silahlarına, politik baskıya başvurdu” dedi.

“İran, Lübnan’ın bağımsızlığına, hükümetinin ve milletinin özgür iradesine saygı duyarak, ülkedeki birliği güçlendirmek ve bağlarını genişletmek için tüm imkanlarını kullanacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net