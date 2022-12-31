Lübnan açıklarında 200 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne battı

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, yasa dışı yollarla Lübnan dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Silata açıklarında battığı ifade edildi.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerinden 3, Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nden (UNIFIL) de bir teknenin düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin uyruklarına ya da akıbetlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Son olarak, Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin 22 Eylül 2022'de Suriye açıklarında batması sonucu 94 kişi hayatını kaybetmişti.