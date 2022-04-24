Lübnan açıklarında batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 6'sının cesedine ulaşıldı

Lübnan Deniz Kuvvetleri Komutanı Heysem Dannavi, Trablusşam'da gece batan tekne hakkında basın açıklaması yaptı.

Dannavi, şu ana kadar 1’i çocuk 6 kişinin cesedine ulaşıldığını, 45 kişinin kurtarıldığını, 9 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

Olayla ilgili bilgi veren Dannavi, tekne kaptanının kaçmaya çalıştığını ancak orduya ait bir bota çarptığını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise tekne faciası nedeniyle ülkede 1 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Lübnan Kızılhaçı, gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, içinde 60 kişinin bulunduğu teknenin battığını duyurmuştu.