Lübnan Başbakanı Mikati, hükümetin istifa kararnamesini anayasal değerden yoksun buluyor

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Avn'ın geçici hükümetin "istifa kararnamesini" imzaladığını duyurmasının ardından, Meclis Başkanı Nebih Berri'ye hitaben bir mektup yazdı.

Mektupta, hükümetin, anayasaya ve tüzüğe göre çalışmalar da dahil olmak üzere tüm anayasal görevlerini yerine getireceğini belirten Mikati, "Anayasa hükümlerine göre zaten istifa etmiş olan hükümetin istifasını kabul eden kararname herhangi bir anayasal değerden yoksun." ifadesini kullandı.

Nebih Berri de yaptığı açıklamada, Mikati'den "hükümetin çalışmaları takip ettiği ve anayasal görevlerini yerine getirdiğini" bildiren bir mektup aldığını belirtti.

Berri ayrıca Cumhurbaşkanı Avn'dan da Meclis'e hitaben, yeni durumla ilgili gerekli tedbirlerin alınması için Meclis'in toplanması çağrısının yer aldığı bir mektup aldığını kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 6 yıllık cumhurbaşkanlık görev süresinin son gününde, Mayıs 2022 seçimlerinden sonra kurulan Mikati başbakanlığındaki geçici hükümetim "istifa kararnamesini" imzaladığını ifade etmişti.

Kararı Meclis Başkanı Nebih Berri’ye tebliğ ettiğini aktaran Avn, böylece Mikati hükümetinin artık "müstafi" sayılacağını söylemişti.

Mişel Avn, 22 Haziran'da Mikati'ye geçici hükümeti kurma görevini vermişti.